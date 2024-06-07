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    11:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Сбежавший заключенный найден в Карагандинской области

    тюрьма заключенный
    Фото: freepik.com

    Уклонившегося от отбывания наказания заключенного нашли и вернули в колонию сотрудники ДУИС по Карагандинской области. Беглецу могут добавить срок до двух лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщалось ранее, в одной из колонии-поселении Карагандинской области был обнаружен факт уклонения осужденного. Мужчина совершил побег с рабочего места. Спустя чуть более суток его поймали. Теперь ему грозит дополнительное наказание до двух лет лишения свободы.

    - По факту невозвращения с рабочего объекта осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении Карагандинской области, сообщаем, что сотрудниками учреждения установлено его местонахождение. Осужденный возвращен в учреждение. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством. В соответствии с Уголовным кодексом, за уклонение от отбывания наказания предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ДУИС.

    Также в ведомстве отметили, что сотрудники, допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.

    - Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, ежедневно работают за пределами колонии, по окончании рабочего времени возвращаются в расположение учреждения. Осужденный отклонился от указанного маршрута, что регламентировано статьей 427 Уголовного кодекса (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс службе ДУИС.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Заключенные Криминал Карагандинская область Происшествия Пенитенциарная система
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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