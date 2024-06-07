Сбежавший заключенный найден в Карагандинской области
Уклонившегося от отбывания наказания заключенного нашли и вернули в колонию сотрудники ДУИС по Карагандинской области. Беглецу могут добавить срок до двух лет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщалось ранее, в одной из колонии-поселении Карагандинской области был обнаружен факт уклонения осужденного. Мужчина совершил побег с рабочего места. Спустя чуть более суток его поймали. Теперь ему грозит дополнительное наказание до двух лет лишения свободы.
- По факту невозвращения с рабочего объекта осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении Карагандинской области, сообщаем, что сотрудниками учреждения установлено его местонахождение. Осужденный возвращен в учреждение. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством. В соответствии с Уголовным кодексом, за уклонение от отбывания наказания предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ДУИС.
Также в ведомстве отметили, что сотрудники, допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.
- Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, ежедневно работают за пределами колонии, по окончании рабочего времени возвращаются в расположение учреждения. Осужденный отклонился от указанного маршрута, что регламентировано статьей 427 Уголовного кодекса (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс службе ДУИС.