Сбежавший заключенный найден в Карагандинской области

Уклонившегося от отбывания наказания заключенного нашли и вернули в колонию сотрудники ДУИС по Карагандинской области. Беглецу могут добавить срок до двух лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщалось ранее, в одной из колонии-поселении Карагандинской области был обнаружен факт уклонения осужденного. Мужчина совершил побег с рабочего места. Спустя чуть более суток его поймали. Теперь ему грозит дополнительное наказание до двух лет лишения свободы.

- По факту невозвращения с рабочего объекта осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении Карагандинской области, сообщаем, что сотрудниками учреждения установлено его местонахождение. Осужденный возвращен в учреждение. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством. В соответствии с Уголовным кодексом, за уклонение от отбывания наказания предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ДУИС.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники, допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.