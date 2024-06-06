Осужденный сбежал из колонии поселения в Карагандинской области

В Карагандинской области из колонии поселения сбежал один из осужденных. Его сейчас ищут, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в одном из учреждении минимальной безопасности совершил побег заключенный. Пока неизвестно, как ему удалось совершить побег.