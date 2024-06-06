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    22:03, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Осужденный сбежал из колонии поселения в Карагандинской области

    колония, тюрьма, забор, колючая проволока, дуис, куис, заключенные
    Фото: freepik.com

    В Карагандинской области из колонии поселения сбежал один из осужденных. Его сейчас ищут, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня в одном из учреждении минимальной безопасности совершил побег заключенный. Пока неизвестно, как ему удалось совершить побег.

    — По факту уклонения, а именно невозвращения с рабочего места отбывающего наказание в учреждении минимальной безопасности проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС, — прокомментировали в КУИС РК.

    Теги:
    Осужденные ДУИС Заключенные Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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