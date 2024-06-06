22:03, 05 Июнь 2024 | GMT +6
Осужденный сбежал из колонии поселения в Карагандинской области
В Карагандинской области из колонии поселения сбежал один из осужденных. Его сейчас ищут, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня в одном из учреждении минимальной безопасности совершил побег заключенный. Пока неизвестно, как ему удалось совершить побег.
— По факту уклонения, а именно невозвращения с рабочего места отбывающего наказание в учреждении минимальной безопасности проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС, — прокомментировали в КУИС РК.