Сбежавших в Шымкент школьниц нашли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Толебийского района обратились две женщины. Со слов матерей, их дочери ушли в школу и не вернулись. Родительницы пытались найти их самостоятельно, но поиски не дали результатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Стражи порядка незамедлительно приступили к поискам пропавших детей. Провели осмотр всех близлежащих территорий и мест, где вероятнее всего они могли быть. Опросили знакомых и родственников. В результате оперативно-розыскных работ полицейские нашли девочек в Шымкенте.

Как выяснилось, у подростков произошла ссора в семье. В результате школьницы, договорившись, уехали из дома в Шымкент. Родители выразили благодарность за работу в поисках подростков полицейским Толебийского РОП.