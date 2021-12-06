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Сбежавших в Шымкент школьниц нашли туркестанские полицейские

6 Декабря 2021 10:47
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Сбежавших в Шымкент школьниц нашли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Толебийского района обратились две женщины. Со слов матерей, их дочери ушли в школу и не вернулись. Родительницы пытались найти их самостоятельно, но поиски не дали результатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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Стражи порядка незамедлительно приступили к поискам пропавших детей. Провели осмотр всех близлежащих территорий и мест, где вероятнее всего они могли быть. Опросили знакомых и родственников. В результате оперативно-розыскных работ полицейские нашли девочек в Шымкенте.

Как выяснилось, у подростков произошла ссора в семье. В результате школьницы, договорившись, уехали из дома в Шымкент. Родители выразили благодарность за работу в поисках подростков полицейским Толебийского РОП.

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#Туркестанская область   #МВД РК   #Шымкент  
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