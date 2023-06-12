Сбежавшего преступника разыскивают полицейские Сарыгаша

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Из изолятора временного содержания Сарыагашского РОП совершил побег мужчина, обвиняемый в краже по ст. 188 УК РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав департамента полиции Туркестанской области. Объявлен план «Перехват».

На въезде и выезде из города Сарыагаша и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также линейный отдел полиции на транспорте и Пограничная служба КНБ РК.

Полицейскими продолжаются поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.