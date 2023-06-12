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    12:57, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Сбежавшего преступника разыскивают полицейские Сарыгаша

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Из изолятора временного содержания Сарыагашского РОП совершил побег мужчина, обвиняемый в краже по ст. 188 УК РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

    Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав департамента полиции Туркестанской области. Объявлен план «Перехват».

    На въезде и выезде из города Сарыагаша и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также линейный отдел полиции на транспорте и Пограничная служба КНБ РК.

    Полицейскими продолжаются поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Закон и право Правоохранительные органы
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