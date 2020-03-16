Сбежавшего из-под карантина жителя Шымкента доставили в госпиталь

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане расследуются два уголовных дела в отношении граждан, сбежавших из-под карантина. Первый факт зарегистрирован в Алматы, второй - в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

«10 марта житель города Шымкента рейсом из Москвы прибыл в Алматы. В связи с тем, что у одного из пассажиров этого рейса выявили коронавирус, скорой помощью города Арыси мужчина был отправлен на карантин на 14 дней. Он был размещен в Казыгуртский районный инфекционный госпиталь, однако впоследствии сбежал в неизвестном направлении», - сообщили в ДП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в городе Арыси. Затем вместе с врачами скорой помощи его доставили обратно. Как стало известно, мужчина работал во Вьетнаме, и в связи карантином из-за коронавируса вылетел транзитом через Москву в Алматы.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Следователями выясняются все обстоятельства дела.