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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Сбежавшего из-под карантина жителя Шымкента доставили в госпиталь
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане расследуются два уголовных дела в отношении граждан, сбежавших из-под карантина. Первый факт зарегистрирован в Алматы, второй - в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.
«10 марта житель города Шымкента рейсом из Москвы прибыл в Алматы. В связи с тем, что у одного из пассажиров этого рейса выявили коронавирус, скорой помощью города Арыси мужчина был отправлен на карантин на 14 дней. Он был размещен в Казыгуртский районный инфекционный госпиталь, однако впоследствии сбежал в неизвестном направлении», - сообщили в ДП.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП задержали сбежавшего мужчину в доме его родителей в городе Арыси. Затем вместе с врачами скорой помощи его доставили обратно. Как стало известно, мужчина работал во Вьетнаме, и в связи карантином из-за коронавируса вылетел транзитом через Москву в Алматы.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».
Следователями выясняются все обстоятельства дела.
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