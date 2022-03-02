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Сбербанк уходит с европейского рынка
2 Марта 2022 12:11
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МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, следует из заявления кредитной организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений», - сообщил банк.
В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
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