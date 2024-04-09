СБ ООН в апреле рассмотрит заявку на принятие Палестины в ООН

Совет Безопасности (СБ) ООН принял решение, что комитет Совбеза по принятию новых членов во всемирную организацию в апреле рассмотрит заявку Палестины на вступление. Об этом заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, страна которой в этом месяце выполняет функции председателя Совбеза, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Ранее СБ провел закрытые консультации по вопросу членства Палестины в ООН.

— Мы договорились о том, что комитет (по приему новых членов ООН) будет вести рассмотрение (заявки Палестины) в апреле. Мы также все признаем, что любой член СБ может предложить свое решение по членству, — сказала она.

Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.

Страны со статусом постоянного наблюдателя могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако правом голоса они не обладают. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации СБ. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.