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    13:10, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    СБ ООН в апреле рассмотрит заявку на принятие Палестины в ООН

    Совбез ООН
    Фото: aa.com.tr

    Совет Безопасности (СБ) ООН принял решение, что комитет Совбеза по принятию новых членов во всемирную организацию в апреле рассмотрит заявку Палестины на вступление. Об этом заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, страна которой в этом месяце выполняет функции председателя Совбеза, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Ранее СБ провел закрытые консультации по вопросу членства Палестины в ООН.

    — Мы договорились о том, что комитет (по приему новых членов ООН) будет вести рассмотрение (заявки Палестины) в апреле. Мы также все признаем, что любой член СБ может предложить свое решение по членству, — сказала она.

    Сейчас Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее Палестина решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. В апреле она направила в Совбез письмо с просьбой возобновить рассмотрение заявки на вступление в ООН в качестве постоянного члена.

    Страны со статусом постоянного наблюдателя могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако правом голоса они не обладают. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

    Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации СБ. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.

    Теги:
    сектор Газа ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Совбез РК Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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