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Сайран Сайфеденов возглавил управление городских активов Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Мая 2023, 11:00
Сайран Сайфеденов возглавил управление городских активов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления городских активов города назначен Сайран Сайфеденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Занимался вопросами кадровой работы в аппарате акима Алмалинского района города Алматы, а также в аппарате акима Алматы, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района Алматы, акима Наурызбайского района города. В разные годы работал заместителем руководителя управления занятости и социальных программ, управления социального благосостояния Алматы.

С 2019 года до назначения на должность руководителя управления городских активов занимал должность акима Ауэзовского района Алматы.


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