Сайгаки у границы полей: какие меры принимают в Костанайской области

В Костанайской области продолжается работа по предотвращению захода сайгаков на сельскохозяйственные угодья. Для защиты посевов инспекторы Наурзумского государственного природного заповедника сформировали две патрульные группы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рейдовые мероприятия проводились на территории охранной зоны заповедника и прилегающих сельхозземель Наурзумского, Аулиекольского и Камыстинского районов.

В ходе патрулирования специалисты вели постоянный мониторинг перемещения стад сайгаков, определяли маршруты миграции животных и участки возможного выхода на сельхозугодья. Также поддерживается оперативная связь с руководителями крестьянских хозяйств и местными исполнительными органами.

При обнаружении скоплений животных вблизи посевных площадей принимались меры по недопущению потравы. Для этого использовались звуковые и световые сигналы, а также организованное перемещение сайгаков в сторону естественных мест обитания.

Особое внимание уделялось территориям, наиболее подверженным заходу животных.

По данным заповедника, благодаря проведенным мероприятиям удалось своевременно предотвратить случаи массового проникновения сайгаков на сельскохозяйственные угодья.

Ранее стало известно, что численность сайгаков в Казахстане превысила 4,6 млн особей.