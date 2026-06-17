Численность сайгаков в Казахстане превысила 4,6 млн особей

Результаты авиаучета показали рост численности всех трех основных популяций сайгака в Казахстане. Наибольший прирост зафиксирован у устюртской популяции, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Авиаучет проводился с 7 по 25 апреля 2026 года. Работы организовали предприятие «Охотзоопром» совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия, Комитетом лесного хозяйства и животного мира, а также территориальными инспекциями ряда регионов страны.

Подсчет численности охватил территории Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, областей Абай и Улытау. В исследованиях также приняли участие ученые Института зоологии, представители особо охраняемых природных территорий «Бөкейорда», «Иргиз-Торгай», «Алтын Дала», «Коргалжын» и «Ұлытау».

По итогам учета количество уральской популяции сайгаков достигла 2,7 млн особей, увеличившись на 17,4%. Бетпакдалинская популяция насчитывает 1,87 млн животных, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущими данными. Самый высокий темп роста зафиксирован у устюртской популяции — ее численность составила 119 тысяч особей, увеличившись на 52,6%.

Таким образом, общая численность сайгаков в Казахстане превысила 4,6 миллиона особей.

Специалисты отмечают, что дальнейшая динамика численности зависит от множества факторов. Среди них — успешность размножения, погодные условия, зимняя бескормица из-за глубокого снежного покрова или ледяной корки на снегу (джут), гибель животных в период гона, естественная регуляция численности при достижении предельной кормовой емкости пастбищ, а также возможные эпизоотии, способные вызвать массовый падеж животных.

Ранее аграрии ЗКО заявили о потравах посевов сайгаками. О том какие риски несет в себе рост численности сайгаков, можно прочитать здесь.