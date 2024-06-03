Сайгаки топчут засеянные поля в ЗКО

В Западно-Казахстанской области сайгаки топчут и уничтожают посевные площади, передает корреспондент агентства Кazinform.

Как сообщил руководитель Таскалинского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Самигулла Шукуров, посевные площади крестьянского хозяйства «Бірлік +», которое находится в Мерейском сельском округе на 460 га, ежедневно посещают 30-50 голов сайгаков. В Достыкском сельском округе пшеничные поля крестьянского хозяйства «Карен», 330 га, также посещают сайгаки

- По району посеялись 5 сельских округов. В прошлом году сайгаки растоптали поле. В этом году тоже самое. Кроме того, на сенокосных пастбищах сельских округов Казахстан, Чижин, Мереке, вдоль канала Жайыкбай насчитывается около 300-500 сайгаков. В этом году трава хоть и густая, но невысокая. Ее тоже едят сайгаки, - сказал С. Шукуров.

В основном сайгаки населяет Жанибекский, Казталовский, Бокейординский, Жанакалинские районы ЗКО.

По словам акима Бокейординского района Нурлыбека Даумова, ситуация в этом году сложная.

- Из зимы вышел худой скот. Потери тоже есть. Крестьянские хозяйства исчерпали запасы кормов прошлых годов. В этом году уже два месяца дождей нет, трава плохо всходит. Множество сайкагов пасутся вместе со скотом. В настоящее время рассматривается вопрос сбора кормов за пределами района. Кроме того, в связи с этим поступает предложение об объявлении чрезвычайного положения в районе, - сказал Н.Даумов.

Руководитель территориальной инспекции по лесному хозяйству и охране животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов сообщил, что по итогам весеннего авиаучета уральская популяция сайгаков составила 1 млн 620 тыс голов.

Тем не менее, в этот отчет не вошли детеныши сайгаков этого года. Жители этих районов и представители крестьянских хозяйств отмечают, что численность сайгаков стала еще больше.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.