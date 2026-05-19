Саясат Нурбек: Золотая Орда — важная часть нашего настоящего и будущего

Сегодня, 19 мая, в Астане во Дворце Независимости прошел международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие проходит под патронажем ЮНЕСКО и, по словам организаторов, имеет стратегическое значение для развития исторической науки и переосмысления исторического прошлого. В симпозиуме приняли участие около 300 ученых, в том числе 120 зарубежных исследователей из более чем 20 стран, что подчеркивает его высокий международный статус.

— Сегодня мы обсуждаем не только прошлое, но и фундамент понимания государственности, идентичности и места Казахстана в истории Евразии. В условиях современного переосмысления истории особое значение приобретает Золотая Орда как важнейший этап формирования политической и культурной традиции Великой степи. Золотая Орда была уникальной моделью интеграции Евразии, соединяя Восток и Запад и обеспечивая обмен идеями, технологиями и культурными практиками. Ее история отражает взаимодействие цивилизаций и синтез степной и оседлой культур, что сегодня вновь становится предметом научного осмысления, — отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что для Казахстана изучение наследия Золотой Орды имеет не только академическое, но и более широкое историко-цивилизационное значение.

— Это вопрос исторической преемственности. Казахстан рассматривает себя одним из наследников Улуса Джучи, где формировались основы государственности и этногенеза, продолженные в Казахском ханстве. Золотая Орда — это не только прошлое. Это часть нашего настоящего и будущего. Через ее изучение мы формируем научное мировоззрение, укрепляем национальную идентичность и вносим вклад в мировую историческую науку, — сказал Саясат Нурбек.

Министр выразил уверенность, что итоги симпозиума станут важным шагом в развитии международного джучиведения и откроют новые горизонты для исследований.

Напомним, в январе этого года на V заседании Национального курултая в Кызылорде Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах провести международный симпозиум, посвященный истории Золотой Орды, с участием ведущих ученых со всего мира.



