Саясат Нурбек: Президент задал курс на превращение Казахстана в технократическую нацию

Президент поставил перед научным сообществом и Правительством амбициозные задачи – от полномасштабной цифровизации и развития искусственного интеллекта до строительства атомных электростанций. О том, какая роль отводится науке в новой экономической модели, как реализуются поручения Президента и почему технологический рывок стал вопросом национальной безопасности, мы беседуем с министром науки и высшего образования Республики Казахстан Саясатом Нурбеком.

– Саясат Нурбекович, на заседании Совета Президент Токаев предельно четко обозначил, что «место любой страны в мире определяется уровнем развития науки». Как поручения, данные Главой государства на предыдущих заседаниях, уже изменили научный ландшафт страны?

– Президент задал новую парадигму: сильная наука – это фундаментальное условие суверенитета и конкурентоспособности государства. Во исполнение его поручений была проделана соответствующая работа. Принят новый Закон «О науке и технологической политике», который стал основой для системной модернизации всей сферы. Таким образом, мы не только изменили правила, но и создали новую правовую модель управления наукой.

В Законе закреплены новые механизмы – от внедрения TRL-уровней технологической готовности, которые позволяют увязывать исследования с промышленностью, до системы мониторинга и анализа научно-технической информации. Впервые формируется полноценная цифровая экосистема данных в науке, что выводит управление отраслью на современный уровень. Всего в реализацию Закона уже принято 70 подзаконных актов.

Особое внимание уделено университетской науке. Сегодня 10 вузов получили статус исследовательских университетов, создаются 11 Центров академического и исследовательского превосходства. На базе университетов формируются инжиниринговые центры и технопарки: открыто 10 лабораторий, запущено 5 спин-офф-цехов и 3 стартапа, заключены 14 договоров с бизнесом.

Укреплён статус Национальной академии наук, расширен функционал Научного фонда, который теперь отвечает за коммерциализацию разработок, акселерацию и венчурное финансирование.

Введены налоговые стимулы для бизнеса – «супервычеты» на 300% расходов на НИОКР. Принят закон об эндаумент-фондах, что формирует устойчивые источники поддержки науки.

Наконец, серьёзно укрепляется кадровый потенциал. Увеличен госзаказ в докторантуру до 2919 мест, внедрён индустриальный PhD (100 грантов), созданы инженерные школы и более 30 центров компетенций. Более 2000 молодых учёных реализуют свои идеи в 835 проектах, ещё 547 молодых исследователей обеспечены жильём, из них 70 квартирпредоставлены бесплатно по поручению Президента. Доплаты за учёные степени и звания увеличены до 50 МРП, ежегодно выделяются 50 премий «Лучший научный сотрудник» и 50 стипендий для талантливой молодёжи.

Это всё — конкретные шаги, демонстрирующие, что внимание Президента к науке носит не декларативный, а абсолютно практический характер: меняется сама архитектура научной системы, которая становится более современной, конкурентоспособной и ориентированной на результат.

– Глава государства постоянно подчеркивает необходимость тесной связи науки с реальным сектором экономики. Какие конкретные шаги предпринимаются для того, чтобы научные разработки не оставались на полках, а работали на экономику страны?

Во-первых, мы готовим кадры под запрос отраслей. Это фундамент всей цепочки внедрения. Особый акцент сделан на индустриальной докторантуре, где молодые исследователи учатся решать не абстрактные задачи, а конкретные технологические вызовы, поставленные предприятиями. Сегодня мы расширяем докторантуру и постдок-треки, формируя карьерные траектории, которые связывают академическую подготовку с практикой на производстве.

Важнейший элемент этой системы — практико-ориентированная модель подготовки. Студенты и докторанты проходят целевую подготовку на предприятиях, в отраслевых НИИ и национальных центрах, где сталкиваются с реальными производственными задачами. Таким образом выстраивается кадровый «конвейер внедрения», обеспечивающий постоянный приток квалифицированных специалистов, готовых сразу работать на экономику страны.

Во-вторых, как я уже отметил, в законодательство введены уровни технологической готовности (TRL). Теперь каждый проект проходит объективную оценку: фиксируется стадия зрелости разработки, требования к доработке и конкретный путь в индустрию. Это снимает барьеры между академической наукой и реальным сектором.

В-третьих, чтобы наука работала в связке с бизнесом, проведено 11 научно-инновационных сессий с участием крупнейших промышленных компаний – ERG, «Казахмыс», «Казатомпром», KazMinerals, Qarmet, «КазЦинк», компаниями агросектора, а также портфельных компаний «Самрук-Қазына». В ходе этих встреч сформированы технические задания, которые отражают реальные запросы отраслей.

Сегодня по конкурсу уже заключаются договоры с 30% софинансированием со стороны бизнеса. Наша цель — довести долю проектов, реализуемых в партнёрстве с частным сектором, до 20% уже в 2025 году, что станет серьёзным шагом к превращению науки в полноценный драйвер технологической модернизации.

Также, мы масштабируем инновации.Для этого запускаем отраслевые акселераторы, создаём механизмы венчурного софинансирования с крупными корпорациями, формируем пилотные площадки прямо на действующих производствах. Такой формат позволяет быстро тестировать новые решения и адаптировать их к условиям рынка.

Кроме того, мы убрали избыточные барьеры: в новом Налоговом кодексе закреплён механизм «супервычета» в 300%на расходы компаний, направляемые на финансирование НИОКР. А исключение научных проектов из сферы действия Закона «О госзакупках» открыло возможность быстро закупать оборудование, материалы и технологии для исследовательских групп. Это прямой ответ на поручение Президента — создать максимально благоприятные условия для внедрения отечественных разработок в экономику.

На сегодня 230 производств вышли на продажи, а совокупный экономический вклад от научных проектов в 2024 году составил почти 120 млрд тенге, включая налоги, софинансирование и выручку от реализации продукции. Эти цифры наглядно показывают: наука перестаёт быть замкнутой в академических стенах и начинает приносить ощутимую отдачу для экономики страны.

– Одной из самых обсуждаемых тем выступления стала атомная энергетика. Президент заявил не только о строительстве первой АЭС, но и о планировании второй и третьей. Какая роль в этом мегапроекте отводится казахстанской науке?

– Глава государства чётко обозначил: развитие атомной энергетики – это стратегическая задача для обеспечения энергетической независимости страны. И он совершенно справедливо подчеркнул, что речь идёт не только о строительстве станции, но и о возрождении целой научной отрасли.

У Казахстана есть мощная база, заложенная ещё академиком Сатпаевым. Мы сегодня – мировой лидер по добыче урана, обеспечивая около 40% глобального рынка. В стране уже работает завод по выпуску топливных сборок (ТВС) в Ульбинском металлургическом комплексе. Строительство АЭС позволит замкнуть полный ядерный топливный цикл – от добычи урана до генерации электроэнергии внутри страны. Это переход от сырьевого экспорта к созданию национальной атомной индустрии.

Для науки это означает огромный фронт задач. Нашим учёным предстоит вести научное сопровождение строительства, разрабатывать системы безопасности, работать над технологиями обращения с отходами и их утилизации. Особый акцент сделан на вопросах общественной безопасности: разработка систем многоуровневой защиты, мониторинга, использование цифровых двойников и искусственного интеллекта для контроля процессов.

Не менее важна подготовка кадров. Введена индустриальная докторантура по ядерной инженерии, которая объединяет университеты, предприятия и национальные центры. Студенты и молодые исследователи будут проходить стажировки не только на будущих АЭС, но и в действующих исследовательских реакторах и международных лабораториях.

Президент поручил также развивать смежные направления. Это, прежде всего, ядерная медицина и создание отечественных радиофармпрепаратов, которые будут использоваться для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Кроме того, ставится задача по разработке новых материалов – радиационно-стойких сплавов и композитов для атомной энергетики и смежных отраслей. В этой связи планируется создание Центра ядерных технологий и медицины.

Наконец, стоит отметить, что казахстанские учёные уже имеют уникальный опыт участия в международных мегапроектах – ITER, CERN, Дубнинский коллайдер, проект DUNE в США. Эти компетенции теперь будут востребованы внутри страны – от моделирования нейтронных процессов до материаловедения для новых реакторов.​

Таким образом, роль казахстанской науки в атомном мегапроекте – ключевая. Она обеспечивает безопасность, технологический суверенитет, подготовку кадров и развитие новых направлений. Фактически речь идёт о создании целой отрасли, где наука становится не приложением, а центральным элементом национальной атомной стратегии.

– Глава государства прямо заявил о нехватке квалифицированных инженеров и поставил задачу по укреплению кадрового потенциала, назвав это «важным шагом на пути превращения Казахстана в технократическую нацию». Какие меры уже принимаются для решения этой проблемы?

– В Казахстане открываются 40 филиалов ведущих зарубежных университетов. При этом большинство образовательных программ нацелены на подготовку инженерно-технических специалистов, включая экспертов для атомной отрасли. Среди ключевых проектов — филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», базового вуза «Росатома», а также филиал университета Гренобля, крупнейшего европейского центра ядерных технологий, который запускается на базе Сатпаев университета и предлагает программы двойного диплома по атомной инженерии и инженерии возобновляемых источников энергии.

Список новых партнёров охватывает и другие ведущие мировые вузы: Корейский институт передовых технологий (KAIST), Университет Анхальта (Германия), Университет штата Пенсильвания (США), Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Берлинский технический университет и Колорадская горная школа (США). Они готовят специалистов не только для атомной и энергетической сферы, но и для смежных направлений — материаловедения, электроники, химической инженерии, экологии, цифровых технологий и ядерной медицины.

Таким образом, формируется система подготовки инженерных кадров по международным стандартам, что позволит восполнить дефицит специалистов в стратегически важных отраслях и создаст фундамент для развития промышленности, науки и инноваций.

Студенты уже проходят практику в ведущих центрах — Национальном ядерном центре в Курчатове, Институте ядерной физики, Объединённом институте ядерных исследований в Дубне (РФ), а также на предприятиях «Парк ядерных технологий», «ҮМІТ», University Medical Center, «Техноаналит», АО «УМЗ» и ТОО «Plasmascience».

Кроме того, университеты активно включаются в проекты по радиационной защите, разработке ядерного топлива, радиоэкологии и медицинским технологиям. В 2025 году при поддержке МАГАТЭ и Национального ядерного центра в Курчатове открыта магистратура «Ядерная физика и радиационное материаловедение». Восточно-Казахстанский университет вошёл в сеть STAR-NET и участвует в работе Комиссии СНГ по мирному атому.

Строительство АЭС станет не только гарантией занятости выпускников, но и драйвером обновления системы образования.

