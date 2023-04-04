Саясат Нурбек переназначен министром науки и высшего образования РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нурбек Саясат назначен министром науки и высшего образования Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Саясат Нурбекродился в 1981 году в г. Семее.

Окончил Колледж Маршаллтаун (США), Евразийский национальный университет им. Л.М. Гумилева, Университет Рима La Sapienza (Италия), Академию «Кокше». Проходил стажировки и курсы повышения квалификации в США, Сингапуре, Бельгии, Японии, Голландии.

В 2002-2004 гг. участвовал в реализации молодежной политики Казахстана.

В 2006-2009 гг. работал в сфере инвестиционных проектов в АО «Фонд устойчивого развития «Казына», занимал должности заведующего сектором кадровой политики Администрация Президента РК, вице-ректора по международному сотрудничеству и науке Академии государственного управления при Президенте РК, директора департамента, исполнительного директора по кадровой политике и управлению персоналом АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

В 2009 г. — директор Национальной школы государственной политики при Президенте РК.

В 2010-2013 гг. — президент АО «Центр международных программ» Министерства образования и науки.

В 2013-2015 гг. — директор «Института общественной политики партии «Нур Отан».

В 2015-2016 гг. — и.о. начальника Управления внутренней политики акимата г. Алматы.

В 2016 г. — управляющий директор, член правления «Международного финансового центра Астана».

В 2019-2022 гг. — директор компании BTS Education; руководитель проекта Атлас новых профессий Казахстана; посол доброй воли National Geographic Kazakhstan; член Национального совета общественного доверия.

С февраля 2022 г. — депутат Мажилиса Парламента РК.

Указом Президента РК К. Токаева от 11 июня 2022 года назначен министром науки и высшего образования РК.