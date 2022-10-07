Саясат Нурбек назвал принципы построения новой системы казахстанского образования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе Центрально-Азиатского международного форума заявил, что у стран Центральной Азии есть огромный потенциал стать центром новой академической мобильности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саясат Нурбек, выступая на форуме в Алматы, отметил, что перед вновь созданным министерством стоят большие задачи. Он предложил участникам мероприятия обсудить несколько вопросов и определиться, какую модель высшего образования Казахстан должен выбирать.

«Сейчас если мы посмотрим на мировой опыт, то складывается несколько моделей: континентальная и социальная - это когда образование рассматривается как социальная функция, бесплатная, общедоступная. Децентрализованная и открытая - это англосаксонская модель, где ставка делается на частные университеты, которые гибкие, которые работают с рынком, умеют перестраивать свои программы под запросы рынка и конкретного работодателя. Мобилизационная модель - система образования Японии, Южной Кореи, Китая, где перед высшим образованием ставится задача, в первую очередь, насыщения рынка отраслей под отраслевые специализированные программы», - перечислил Саясат Нурбек.

По его словам, на сегодня в Казахстане есть 120 университетов, большинство из них являются частными - 55%. Больше половины 60% всех студентов обучаются в частных вузах.

«Должны ли мы придерживаться вот такой смешанной модели или все-таки идти до конца в автономию, децентрализацию и уходить в государство с рынка?! Потому что заложен очень серьезный конфликт интересов в текущем формате управления высшего образования. Министерство образования само разрабатывает стандарты через государственные образовательные стандарты, через типовые учебные программы. Предоставляет большую долю образовательных услуг. Через Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки контролирует качество исполнения образовательных услуг. То есть в самой структуре заложен достаточно серьезный конфликт интересов», - заметил Саясат Нурбек.

Министр науки и высшего образования также заявил, что Казахстан испытывает демографическое давление.

«Мы испытываем сейчас очень большое демографическое давление. Если смотреть на другие страны, как Индия, Пакистан, Бангладеш, то там наблюдается взрывной рост населения. В Казахстане в последние два года зафиксирована рекордная рождаемость - 456 тыс. детей в прошлом году и 426 тыс. детей в позапрошлом году. В последний раз рекорд был в 1987 году в КазССР - 417 тыс. детей. Это было рекордом XX века. В XXI веке мы уже имеем два рекорда. Такие же демографические давления испытывают все страны. Усиливается миграционный поток. Мы сейчас видим огромное количество абитуриентов и студентов, которые ищут точки высшего образования. У стран Центральной Азии есть огромный потенциал стать центром новой академической мобильности, новым хабом академической мобильности», - отметил он.

Спикер обратил внимание и на цифровизацию.

«Уже понятно, что капитальные инвестиции в академическую инфраструктуру - это путь в никуда. Мы не успеваем строить кампусы, инфраструктуру с учетом демографического давления. Поэтому цифровизация с учетом большого урока, который все страны получили во время пандемии, становится не просто дополнительным инструментом обучения, а базовой необходимостью. Нужно очень серьезно переосмысливать гибридный формат обучения, смешанный формат обучения. Мы в этом году сделали серьезную ставку на онлайн. Уже законодательно введено понятие в Казахстане онлайн-образования», - сказал Саясат Нурбек.

Министр также добавил, что Казахстан является сопредседателем Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG). Была принята декларация по открытию представительства BFUG в Казахстане.

«Мы будем поступательно развивать большое образовательное пространство в Центральной Азии», - заявил он.

Он добавил, что у всех вузов в Казахстане есть возможность развивать академическую мобильность.

«В соответствии с поручением Главы государства, до 2025 года планировалось открытие пяти филиалов зарубежных ведущих университетов. В прошлом году в Алматы мы открыли филиал университета De Montfort University Kazakhstan, 2 сентября открыли филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау, 12 сентября открылся филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Алматы. Недавно открыли филиал Университета Аризоны в Петропавловске. В 2023 году в Астане планируется открытие большого педагогического университета Michigan State University. Это такое большое поступательное движение. Запрос на качественное образование есть. В связи с большими изменениями, миграционными усложнениями, миграционных визовых процессов, есть устойчивый платежеспособный спрос на получение качественного высшего образования. Вместо того, чтобы ехать за рубеж, чтобы получить образование, мы открываем наше пространство и приглашаем вузы иностранных стран, используя наше демографическое давление и получать доступ к большому рынку», - сказал министр.

Фото: facebook.com/sayasat











