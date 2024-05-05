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    13:31, 05 Май 2024 | GMT +6

    Сауль Альварес в четвертый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

    Сауль Альварес
    Фото: Sports.kz

    Мексиканец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Prosports.kz.

    В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Хайме Мунгии единогласным решением судей — 117:110, 116:111, 115:112.

    Таким образом, 33-летний Альварес в четвертый раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2021 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

    Напомним, один из самых известных современных боксеров профессионалов мексиканец Сауль Канело Альварес в своих социальных сетях высказал поддержку народу Казахстана в связи с настигнувшими страну паводками.

    Теги:
    Спорт Чемпион мира Бокс Мексика США
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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