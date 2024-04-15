Самый принципиальный соперник GGG поддержал Казахстан

Один из самых известных современных боксеров профессионалов мексиканец Сауль Канело Альварес в своих социальных сетях высказал поддержку народу Казахстана в связи с настигнувшими страну паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: instagram.com/canelo

Отметим, что Канело является единственным обидчиком на профессиональном ринге Геннадия Головкина. Наш именитый соотечественник провел с Альваресом три поединка. Дважды праздновал успех противник GGG и один раз судьи зафиксировали ничейный результат.

Также Канело широко известен казахстанцам по совместной работе в ходе тренировочного лагеря с именитыми нашими боксерами: Айдосом Ербосынулы, Беком Нурмаганбет, а также Абилханом Аманкулом.