00:50, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Самый принципиальный соперник GGG поддержал Казахстан
Один из самых известных современных боксеров профессионалов мексиканец Сауль Канело Альварес в своих социальных сетях высказал поддержку народу Казахстана в связи с настигнувшими страну паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отметим, что Канело является единственным обидчиком на профессиональном ринге Геннадия Головкина. Наш именитый соотечественник провел с Альваресом три поединка. Дважды праздновал успех противник GGG и один раз судьи зафиксировали ничейный результат.
Также Канело широко известен казахстанцам по совместной работе в ходе тренировочного лагеря с именитыми нашими боксерами: Айдосом Ербосынулы, Беком Нурмаганбет, а также Абилханом Аманкулом.