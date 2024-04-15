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    00:50, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Самый принципиальный соперник GGG поддержал Казахстан

    Самый принципиальный соперник GGG поддержал Казахстан
    Фотоэ: Allring.com

    Один из самых известных современных боксеров профессионалов мексиканец Сауль Канело Альварес в своих социальных сетях высказал поддержку народу Казахстана в связи с настигнувшими страну паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    instagram.com/canelo
    Фото: instagram.com/canelo

    Отметим, что Канело является единственным обидчиком на профессиональном ринге Геннадия Головкина. Наш именитый соотечественник провел с Альваресом три поединка. Дважды праздновал успех противник GGG и один раз судьи зафиксировали ничейный результат.

    Также Канело широко известен казахстанцам по совместной работе в ходе тренировочного лагеря с именитыми нашими боксерами: Айдосом Ербосынулы, Беком Нурмаганбет, а также Абилханом Аманкулом.

    Теги:
    Спорт Казахстан Соцсети Головкин Общество Бокс Паводки в Казахстане
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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