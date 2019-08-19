Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Саудовская Аравия заинтересована в развитии с Казахстаном производства халал-продукции

19 Августа 2019, 12:17
Саудовская Аравия заинтересована в развитии с Казахстаном производства халал-продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Саудовской Аравии Берик Арын встретился с известным саудовским бизнесменом Дауахием аль-Аамани, являющимся заместителем и специальным посланником главного исполнительного директора «World Halal Center» принца Наифа бен Абдаллы бен Сауда бен Абдельазиза Аль Сауда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили пути расширения торгово-инвестиционных отношений между двумя странами и возможности развития халяль индустрии в Казахстане. Д.аль-Амаани пригласил казахстанские компании на выставку «HALAL EXPO», которая пройдет с 3 по 7 октября с.г. в городе Джидда. Он также выразил готовность предоставить льготы и другие условия для казахстанских компаний, желающих принять участие в выставке.

Цель проведения выставки – дать возможность производителям халальной продукции установить деловые контакты, поделиться своим опытом, найти новые рынки для своих услуг и продукции, обсудить пути решения проблем, стоящих перед дальнейшим развитием данного направления производства, а также предоставить возможность презентовать свои перспективные инвестиционные проекты и создать совместные предприятия.

В свою очередь, Б.Арын выразил благодарность за приглашение на выставку и готовность предоставить помощь по всем организационным вопросам. В этой связи, он обещал информировать заинтересованные организации и компании Казахстана о предстоящей выставке.

Участие в выставке HALAL EXPO даст хорошую возможность казахстанским компаниям, работающим в сельскохозяйственной сфере, презентовать свою продукцию и выйти на имеющий большой потенциал рынок арабских государств Персидского залива.

МИД РК   Ближний Восток   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной