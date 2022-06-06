Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке – Алихан Смаилов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Июня 2022, 15:51
Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер-Министр РК отметил, что сегодня между двумя странами налажен конструктивный политический диалог, укрепляются культурно-гуманитарные связи, развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

«Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке. Мы видим положительную динамику во взаимном товарообороте, однако его нынешний объем не соответствует реальному потенциалу. В этой связи считаем важным установить тесные связи между бизнес-сообществами наших стран», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан планирует направить в Королевство торговую миссию для проведения переговоров с официальными лицами и предпринимателями.

photo

Со своей стороны Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что Саудовская Аравия готова использовать все возможности для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи была отмечена необходимость создать благоприятные условия для взаимодействия предпринимателей двух стран.

«Для нашего сотрудничества существует много направлений. Главы двух стран дали соответствующие поручения по укреплению взаимодействия. В этой связи мы готовы активизировать работу по всем отраслям, представляющим взаимный интерес», — сказал глава внешнеполитического ведомства.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Сотрудничество   Саудовская Аравия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана