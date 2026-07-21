Саудовская Аравия ввела многократную визу для совершения умры

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о введении многократной визы для совершения умры сроком действия один год, передает Kazinform со ссылкой на Saudi Press Agency.

Новая виза позволяет ее владельцу неоднократно въезжать в Королевство в течение 365 дней с момента выдачи. Общая продолжительность пребывания по визе может составлять до 90 дней за весь срок ее действия.

Как отметили в министерстве, нововведение направлено на упрощение поездок паломников и предоставление им более гибких возможностей для планирования визитов.

Разрешенный срок пребывания будет рассчитываться по накопительному принципу: при каждом въезде из общего лимита в 90 дней будет вычитаться фактическое количество дней пребывания в стране.

Для каждой поездки паломникам необходимо приобрести пакет услуг у одного из аккредитованных поставщиков через платформу Nusuk, а также заранее оформить разрешение на совершение умры в одноименном мобильном приложении. Въезд в страну возможен только при соблюдении всех установленных требований.

Multiple entries. One visa. Complete the required steps in the Nusuk app.#Coming_to_Umrah? pic.twitter.com/ZgFIMI8Md6 — Ministry of Hajj and Umrah (@MoHU_En) July 20, 2026

В министерстве также уточнили, что после каждого выезда из Саудовской Аравии действие визы будет временно приостанавливаться и возобновляться только после выполнения необходимых организационных процедур перед следующей поездкой.

При этом воспользоваться многократной визой нельзя будет в период проведения хаджа — с начала месяца зуль-каада до 13-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю.

Хадж — обязательное для мусульман паломничество, совершаемое в определенные дни исламского календаря, тогда как умру (малое паломничество) можно совершать в любое время года, кроме периода хаджа.

По данным ведомства, введение новой визы позволит сделать поездки паломников более удобными и повысить эффективность предоставления услуг на всех этапах — от планирования путешествия до выезда из Королевства.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Аравия внедрила умные технологии для паломников во время хаджа.