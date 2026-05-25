Саудовская Аравия внедрила умные технологии для паломников во время хаджа

Государственные структуры королевства используют искусственный интеллект, анализ данных и современные технологии, чтобы сделать пребывание паломников более безопасным и комфортным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Saudi Press Agency .

В пунктах въезда в Саудовскую Аравию — аэропортах, морских портах и на сухопутных границах — внедрены системы мгновенного перевода, поддерживающие более 136 языков. Это помогает паломникам быстрее проходить пограничные процедуры, ориентироваться и передвигаться по стране.

В священных местах используются интеллектуальные технологии для координации движения людей и транспорта. Системы наблюдения и анализа данных в режиме реального времени позволяют оперативно отслеживать ситуацию в местах большого скопления паломников и повышать уровень безопасности.

В системе здравоохранения активно применяются цифровые сервисы, обеспечивающие врачам быстрый доступ к информации о пациентах, возможность проведения онлайн-консультаций и контроль за отпуском лекарств. Дополнительно используются технологии искусственного интеллекта для анализа симптомов и предварительной диагностики состояния человека.

Одним из основных цифровых инструментов для паломников сталоприложение Nusuk, объединяющее более 130 сервисов — от интерактивных карт и навигации до транспортных услуг и организации жертвоприношений. На сегодняшний день число пользователей приложения по всему миру превышает 51 миллион.

Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные цифровые сервисы, в том числе сурдоперевод и инструменты визуальной поддержки.

