Саудовская Аравия усилила контроль за медицинскими услугами в сезон хаджа
В Саудовской Аравии стартовала масштабная инспекционная кампания по проверке медицинских офисов хадж-миссий, расположенных в гостиницах и временных местах размещения паломников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Saudi Press Agency.
Кампания, организованная Министерством здравоохранения совместно с Министерством туризма, направлена на повышение качества медицинских услуг, предоставляемых паломникам в сезон хаджа.
Специалисты проверяют наличие лицензий у медицинских офисов, соблюдение санитарных и организационных требований, а также обеспеченность объектов квалифицированным медицинским персоналом.
Особое внимание уделяется безопасности лекарств и медицинских принадлежностей, условиям их хранения, наличию необходимого оборудования и соблюдению мер инфекционного контроля и санитарии.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия приняла свыше 860 тысячи паломников, из которых свыше 4 тысяч человек прибыли морским путем.