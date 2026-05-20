Саудовская Аравия усилила контроль за медицинскими услугами в сезон хаджа

В Саудовской Аравии стартовала масштабная инспекционная кампания по проверке медицинских офисов хадж-миссий, расположенных в гостиницах и временных местах размещения паломников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Saudi Press Agency .

Кампания, организованная Министерством здравоохранения совместно с Министерством туризма, направлена на повышение качества медицинских услуг, предоставляемых паломникам в сезон хаджа.

Специалисты проверяют наличие лицензий у медицинских офисов, соблюдение санитарных и организационных требований, а также обеспеченность объектов квалифицированным медицинским персоналом.

Особое внимание уделяется безопасности лекарств и медицинских принадлежностей, условиям их хранения, наличию необходимого оборудования и соблюдению мер инфекционного контроля и санитарии.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия приняла свыше 860 тысячи паломников, из которых свыше 4 тысяч человек прибыли морским путем.