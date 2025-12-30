Саудовская Аравия нанесла удары по йеменскому порту

— В субботу и воскресенье без получения разрешения от командования объединенных сил коалиции из порта Фуджейра в порт Аль-Мукалла прибыли два судна. С отключенными системами слежения, судна выгрузили в порту крупный груз оружия и военных транспортных средств, предназначавшихся для сил Южного переходного совета. Эти действия были расценены как грубое нарушение мирного процесса и усилий по достижению мирного урегулирования, — говорится в сообщении официального представителя коалиции Турки Аль-Малики.

По его словам, в ответ на запрос правительства Йемена по обеспечению безопасности гражданских лиц, с учетом угрозы военного груза воздушные силы коалиции нанесли по нему ограниченный удар.

Как передает SPA, командование объединенных силы коалиции продолжит осуществлять действия по деэскалации и блокирование любой иностранной военной помощи, оказываемой без согласования с легитимным правительством Йемена и силами коалиции.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.