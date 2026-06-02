Саудовская Аравия бесплатно раздает билеты на чемпионат мира по футболу

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила о раздаче бесплатных билетов своим болельщикам в США на все матчи предстоящего чемпионата мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Sun .

Решение было принято на фоне обеспокоенности Международной федерации футбола (FIFA) низкой заполняемостью стадионов на чемпионате мира по футболу, который стартует 11 июня и пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде.

Первый матч сборной Саудовской Аравии состоится 16 июня в Майами против Уругвая. Билеты на эту встречу группового этапа продаются по цене около 3000 долларов, однако уже зафиксировано большое количество непроданных билетов.

На этом фоне FIFA одобрила схему бесплатной раздачи билетов, поскольку она позволит обеспечить более высокую заполняемость стадионов и избежать проведения матчей при полупустых трибунах.

Стоит отметить, что сборная Саудовской Аравии занимает 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

Проблема посещаемости вызывает все большее беспокойство у FIFA в преддверии старта турнира на следующей неделе, поскольку высокие цены на билеты продолжают отпугивать болельщиков.

Параллельно федерация столкнулась с судебными исками из-за спорной системы продажи билетов. Генеральные прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали разбирательство после жалоб болельщиков, заявивших, что их ввели в заблуждение относительно цен и точности определения мест на трибунах во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

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