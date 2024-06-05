Саудовская Аравия арестовала 37 паломников: какие ограничения ввели во время хаджа

С начала июня в Саудовской Аравии начала применять наказания для тех, кто нарушает правила и инструкции хаджа. Полиция уже арестовала 37 паломников, которые прибыли без разрешения на хадж и с поддельными браслетами. Собственный корреспондент агентства Kazinform собрал все, что известно о новых требованиях при совершении мусульманского паломничества в этом году.

Ужесточение контроля

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз во вторник был проинформирован правительством о подготовке к организации паломничества в хадж в этом году. Монарх провел виртуальное заседание кабинета министров, в ходе которого подчеркнул лидерство Саудовской Аравии и гордость народа «за служение двум священным мечетям и их посетителям».

За две недели до начала хаджа, который начинается 14 июня, уже около 1 млн паломников прибыли в страну «Двух святынь». С начала июня служба общественной безопасности Саудовской Аравии начала применять наказания для тех, кто нарушает правила и инструкции хаджа, в том числе и для тех, кто прибывает на хадж без соответствующего разрешения. Правила будут действовать со 2 по 20 июня. Нарушителям, уличенным в нарушении правил хаджа без разрешения, грозит штраф в размере 10 000 саудовских риалов (около 1,2 млн тенге). В Службе общественной безопасности также подчеркнули, что повторным правонарушителям грозит двойной штраф. Кроме того, жители будут депортированы в свои страны и им будет запрещен повторный въезд в королевство на определенный период, предусмотренный законом.

Любому, кто будет пойман на перевозке несанкционированных лиц, пытающихся совершить хадж, грозит суровое наказание. Нарушители могут быть заключены в тюрьму на срок до шести месяцев и оштрафованы на сумму 50 000 саудовских риалов (около 6 млн тенге).

Фото: власти Саудовской Аравии запустили информационную кампанию No Hajj without Permit - Нет хаджа без разрешения / источник - x.com/hajawareness

Сообщается, что 1 июня саудовская полиция уже арестовала 37 индонезийских паломников, которые прибыли без разрешения на хадж и с поддельными браслетами. Во вторник аресту подверглись 8 нарушителей, подозреваемых в транспортировке 28 человек, у которых не было разрешений на хадж.

Ожидается сильная жара

Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии предупредил о температуре выше среднего во время хаджа в этом году. Согласно прогнозам, температура воздуха прогреется до 44 градусов по Цельсию.

Фото: Arab News / соцсети

- Ожидаемый климат для хаджа в этом году будет свидетельствовать о повышении средней температуры на 1,5-2 градуса выше нормы в Мекке и Медине, - заявил на пресс-конференции руководитель национального метеорологического центра Айман Гулам.

- Относительная влажность 25 процентов, количество осадков близко к нулю, средняя максимальная температура 44 градуса, - сообщается в прогнозе погоды на период хаджа.

По данным властей Саудовской Аравии, более 2 тысяч человек пострадали от теплового удара в прошлом году после того, как температура поднялась до 48 градусов по Цельсию.

Усилена подготовка

В преддверии паломничества власти Саудовской Аравии заявили, что увеличили ресурсы для обеспечения визита более 2 млн паломников.

-123 моста в Мекке и 20 мостов в других святых местах были отремонтированы, а также завершено строительство 58 туннелей – 48 для транспортных средств и 10 для пешеходов – протяженностью 34 000 метров, – говорится в заявлении муниципалитета Священной Мекки.

Транспортное управление Саудовской Аравии также подтвердило, что более 27 000 автобусов будут доставлять паломников из различных регионов в Мекку, будь то в аэропорт имени короля Абдель Азиза в Джидде или другие порты въезда. Более 5000 такси готовы доставить паломников из городов Саудовской Аравии к святым местам.

Власти Мекки также проверили уровень готовности 18 больниц и 126 медицинских центров в Мекке и святых местах.

Программа «Маршрут в Мекку»

Для удобства паломников в этом году внедрена программа «Маршрут в Мекку», которая включает в себя улучшенные услуги по прибытию и оформлению в аэропортах и других пунктах въезда.

Введен специальный штамп на паспортах участников программы, который позволяет ускорить обработку документов и прохождение процедур в аэропортах. Это инициатива направлена на улучшение удобства и безопасности паломников.

Цифровой кошелек

Министерство хаджа и умры в сотрудничестве с Национальным банком Саудовской Аравии запустило первый в мире международный цифровой кошелек, специально предназначенный для паломников, совершающих хадж и умру. Он носит название Nusuk Wallet.

Цифровой кошелек представляет собой приложение или онлайн-сервис, используемый для электронных платежей или хранения электронных билетов и документов для управления финансами и расходами во время паломничества.

Запреты и ограничения

Введены строгие правила, касающиеся использования мобильных телефонов и устройств для съемки, а также запреты на политическую пропаганду и нарушения общественного порядка. Также запрещено ввозить продукты питания, кроме консервов для личного использования в небольших количествах​.

Саудовская Аравия заявила, что в этом году разрешит принять до двух миллионов паломников из-за границы и расширила пропускную способность. В прошлом году хадж совершили почти 1,8 миллиона мусульман со всего мира. Сообщается, что при этом первыми в этом году на хадж прибыли паломники из Судана и Объединенных Арабских Эмиратов.