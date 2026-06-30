Сауат Нургалиев стал бронзовым призером чемпионата мира по шахматам среди молодежи

15-летний казахстанский шахматист Сауат Нургалиев стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира FIDE 2026, который завершился в итальянском Монтесильвано, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

В турнире среди спортсменов до 14, 16 и 18 лет приняли участие 742 шахматиста из 85 стран и территорий. Казахстан на мировом первенстве представляли 35 спортсменов.

Лучший результат в составе национальной команды показал действующий чемпион Казахстана по классическим шахматам среди мужчин Сауат Нургалиев. В категории до 16 лет (Open) он набрал 8,5 очка и занял третье место среди 152 участников, завоевав бронзовую медаль.

Казахстанские шахматисты были близки и к другим наградам. В категории Open U14 Марк Смирнов стал пятым, а Диас Куандыкулы занял 11-е место. Оба набрали по восемь очков, однако итоговые позиции определили дополнительные показатели. От бронзового призера их отделили лишь дополнительные коэффициенты.

В турнире девушек до 16 лет Елназ Калиахмет заняла четвертое место, а Мария Холявко стала пятой. Обе шахматистки набрали по восемь очков, уступив призерам всего пол-очка.

В категории Open U18 Эдгар Мамедов также финишировал пятым с восьмью очками. Как и в других возрастных группах, распределение медалей определялось дополнительными показателями.

Ранее представительница Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в матче первого круга на турнире Большого шлема в Лондоне Уимблдоне.