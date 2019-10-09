Сауат Мынбаев и Умирзак Шукеев посетили вокзал в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Сауат Мынбаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетили одну из главных достопримечательностей города Арысь - железнодорожный вокзал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Руководитель АО «НК «ҚТЖ» ознакомился с результатами восстановительных работ объектов транспортной инфраструктуры на станции Арысь.





«Отметим, все ремонтно-восстановительные работы завершены в срок. В результате взрыва были повреждены более 60 служебно-технических зданий, множество жилых домов, расположенных вдоль железнодорожной линии. Строительные работы по восстановлению объекта культурного наследия профинансировало АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», - говорится в сообщении.





Напомним, в этом году железнодорожному вокзалу города Арысь исполнилось 115 лет. Старинное здание, имеющее историческое значение, было построено в 1904 году.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.















