Саткалиев прокомментировал иски к операторам Карачаганака и Кашагана

В кулуарах заседания Сената министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что уже начались процедуры рассмотрения исков Казахстана к операторам месторождений Карачаганак и Кашаган, передает корреспондент агентства Kazinform.

Даты завершения рассмотрения судебных дел министр не назвал, но отметил, что этот спор не повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

- Эти споры являются коммерческими, они ни в коем случае не затрагивают инвестиционную составляющую споров, то есть речь идет о дополнении обязательств в рамках соглашения о разделе продукции. Окончательное решение можно будет принимать только после решения независимого международного суда, – заявил Алмасадам Саткалиев.

Напомним, что Казахстан увеличил свои арбитражные иски против международных нефтяных компаний, разрабатывавших нефтяное месторождение Кашаган, до более чем 150 млрд долларов (67,3 трлн тенге), требуя компенсацию за упущенную выгоду в дополнение к спору о затратах.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что разработка месторождения Кашаган началась более 20 лет назад, и все это время проект «страдал» от задержек, технических трудностей и перерасхода средств.