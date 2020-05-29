Satbayev University возглавил рейтинг лучших технических вузов Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году Национальный (генеральный) рейтинг лучших технических вузов Казахстана вновь возглавил Satbayev University, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA-Ranking) оценило Satbayev University на 99,35 баллов из 100, что выше по сравнению с результатами прошлого года.

Рейтинг IQAA является комплексным и включает в себя оценку академической деятельности, показателей успеваемости студентов, работы профессорско-преподавательского состава, а также авторитет у работодателей и мнение независимых экспертов.

Для IQAA-Ranking исходные данные предоставляются вузом, далее они анализируются и перепроверяются различными методами. Часть информации запрашивается IQAA из источников, не связанных с университетом.

Методология расчета институционального рейтинга базируется на пяти составляющих, в трех из которых Satbayev University набрал максимальное количество баллов. Первая составляющая – это оценка качества академических ресурсов вуза, на которую приходится 80 процентов от общего числа баллов.

Вторая составляющая является репутационной и оценивает деятельность вуза на основании социологического опроса работодателей и государственных органов.

В текущем году в исследование включены такие дополнительные индикаторы как оценка студентов, которые учатся в данный момент в вузе, оценка выпускников университета и результаты их трудоустройства.

Опрос экспертов, работодателей, студентов и выпускников вузов проводился анкетированием по электронной почте, ответы были получены более чем от 500 работодателей, 3 000 студентов и 2 000 выпускников вузов. В данном ранжировании Satbayev University также набрал максимальное количество баллов.

Более подробно ознакомиться с методологией можно по ссылке .

Результаты рейтинга размещены на сайте рейтингового агентства IQAA-Ranking, также он будет опубликован на портале Электронного правительства РК www.egov.kz.