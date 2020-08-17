Сарыагашской районной больнице подарили 10 кислородных концентраторов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Центральной больнице Сарыагашского района Туркестанской области неравнодушные граждане подарили 10 кислородных концентраторов. На этот раз содействие в благородном деле оказал общественный фонд «Шұғыла», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Отметим, с начала пандемии в районе проводится большая работа по профилактике заболеваний и недопущению распространения инфекции.

В свою очередь врачи центральной районной больницы выразили благодарность представителям фонда. К слову, кислородный концентратор используется как безопасная альтернатива сжатому кислороду при лечении легочных заболеваний. Аппарат нормализует дыхание и улучшает работу не только сердца и легких, но также печени и почек.

ранее по инициативе районного акимата спонсоры передали в дар центральной больнице 100 коек, 60 кислородных баллонов, 15 кислородных концентраторов, аппарат ЭКГ, 20 тонометров, 29 пульсоксиметров.