Саркофаг Чернобыльской АЭС перестал защищать от радиации после удара дрона

Как сообщило МАГАТЭ, для обеспечения безопасности необходимо полное восстановление саркофага. Защитная оболочка Чернобыльской атомной электростанции после повреждения дроном больше не способна выполнять свои главные функции.

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, обследование подтвердило, что «защитная оболочка утратила свои первичные функции безопасности, включая способность удерживать радиацию».

При этом специалисты установили, что несущие конструкции и системы мониторинга не получили долгосрочных повреждений. Первые ремонтные работы уже провели, но для обеспечения долгосрочной ядерной безопасности необходимо полное восстановление саркофага, подчеркнул Гросси.

Защитную оболочку построили над остановленной Чернобыльской АЭС, чтобы предотвратить дальнейшую утечку радиоактивных материалов после атомной катастрофы 1986 года. Международное сообщество собрало на реализацию этого проекта 2,2 миллиарда евро.

В феврале текущего года ООН сообщила, что станцию поразил дрон с мощной боевой частью. По данным МАГАТЭ, удар беспилотника привел к крупному пожару наружной обшивки защитной арки, что нарушило ее проектные параметры по удержанию загрязнений и защите от внешних факторов.