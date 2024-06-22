Саранчу из России ветром заносит в Костанайскую область - МСХ

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что на чистые засеянные поля Костанайской области есть угроза захода саранчи с приграничных районов Оренбургской области, передает агентство Kazinform.

Как отметили в ведомстве, протяженность казахстанско-российской границы в Костанайской области составляет более 100 км.

— Ничего не засеяно, бросовые клетки бывшего совхоза Актюбинского Светлинского района Оренбургской области. Там гнездилища саранчи. В предыдущем массовом развитии вредителя в 2012–2014 годах, саранча залетала оттуда на территорию Костанайской и Актюбинской области с запада, — пояснил председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов.

По его словам, роза ветров в приграничном районе такая, что ветер дует с запада. Уже зафиксированы переходы саранчовых с российской территории в Айтекебийском районе Актюбинской области. Обеспокоенность есть и по Костанайской области.

— Та саранча, которая была, единичная, мы обработали недели две назад. Самое плохое, когда они встанут на крыло и по этому маршруту будут заходить. С российскими коллегами мы работаем, они поняли и сказали, что будут тоже проводить обработки, — отметил Дархан Абдикаримов.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о договоренности с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области об обработке нейтральной территории.

В настоящее время вдоль границы работают 6 самолетов, 2 дельтаплана, 20 единиц наземной техники.