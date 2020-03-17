Сапархан Омаров попросил обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров попросил акиматы обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акиматам необходимо обратить особое внимание на качественный показатель семян, соответствие их сортовым и посевным качествам», - подчеркнул Сапархан Омаров на заседании Правительства.
Министр добавил, что на текущий момент из общего объема засыпанных семян проверено всего 77,4%, соответствуют требованиям посевного стандарта 56%, из них 1-го класса – 38%, 2-го класса – 10% и 3-го класса – 8%.
«На сегодня не обеспечивается 100-процентная обработка высеваемого семенного материала зерновых культур. В связи с чем рекомендуем акиматам областей организовать своевременную проверку посевных качеств семенного материала у сельхозтоваропроизводителей и принять необходимые меры по подготовке и протравливанию семян», - резюмировал Сапархан Омаров.
- Премьер-министр РК поручил обеспечить качественное проведение весенне-полевых работ
- Снижена цена дизтоплива для проведения весенне-полевых работ
- В Казахстане поменяют механизм субсидирования покупки семян
- В Казахстане началась посевная кампания
- На какой площади в этом году планируют засеять пшеницу в Казахстане
- Дополнительные ограничения на ввоз сельхозпродукции вводиться не будут – МСХ РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана