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Сапархан Омаров попросил обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной

17 Марта 2020 11:43
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Сапархан Омаров попросил обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров попросил акиматы обратить особое внимание на качественный показатель семян при посевной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акиматам необходимо обратить особое внимание на качественный показатель семян, соответствие их сортовым и посевным качествам», - подчеркнул Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Министр добавил, что на текущий момент из общего объема засыпанных семян проверено всего 77,4%, соответствуют требованиям посевного стандарта 56%, из них 1-го класса – 38%, 2-го класса – 10% и 3-го класса – 8%.

«На сегодня не обеспечивается 100-процентная обработка высеваемого семенного материала зерновых культур. В связи с чем рекомендуем акиматам областей организовать своевременную проверку посевных качеств семенного материала у сельхозтоваропроизводителей и принять необходимые меры по подготовке и протравливанию семян», - резюмировал Сапархан Омаров.


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Ключевые слова: Минсельхоз, Сельское хозяйство,
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Автор:

Серик Сабеков

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