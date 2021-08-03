Сапархан Омаров избран председателем правления Продовольственной контрактной корпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сапархан Омаров избран на должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Учитывая многолетний опыт С. Омарова в области обеспечения продовольственной безопасности и содействия развитию зерновой отрасли Республики Казахстан, а также наличие практического успешного опыта работы в системе формирования государственного резерва зерна, приказом и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 227 от 28 июля т. г., по согласованию с Правительством РК, Омаров Сапархан Кесикбаевич избран на должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Сапархан Омаров родился 5 мая 1968 года.

С 1996 года по 2007 годы проработал в АО «Продовольственная контрактная корпорация». За 11 лет работы в Продкорпорации прошел путь от начальника отдела до вице-президента. С 2008 по 2011 годы работал государственным инспектором Администрации Президента РК, с 2011 по 2014 годы являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В течение 2 лет трудился вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 24 марта 2016 года избран депутатом Мажилиса Парламента РК, являлся Председателем Комитета по аграрным вопросам. С 25 февраля 2019 года, в течение 2,5 лет являлся министром сельского хозяйства. Награжден орденами «Парасат» и «Курмет», государственными юбилейными медалями, в 2010 году благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.

На сегодня перед Продовольственной контрактной корпорацией стоят задачи проведения форвардного закупа сельхозпродукции. Накопленный опыт работы в сельском хозяйстве С. Омарова позволит ему эффективно выполнять задачи и цели, поставленные перед корпорацией.