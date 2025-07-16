Санзоны у захоронений сибирской язвы установят в еще одном районе Костанайской области
В Аулиекольском районе Костанайской области установят санитарно-защитные зоны вокруг сибиреязвенных захоронений на расстоянии одного километра, передает корреспондент агентства Kazinform.
На территории Аулиекольского района Костанайской области планируется установить санитарно-защитные зоны вокруг мест захоронения сибирской язвы. Соответствующее постановление разработано местным отделом сельского хозяйства и земельных отношений и размещено на сайте Открытые НПА.
В документе предлагается определить радиусы санитарной защиты на уровне 1 000 метров для участков, отнесенных к первому классу опасности.
Проект подготовлен в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении», а также санитарными правилами, утвержденными приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
Обсуждение постановления продлится до конца июля 2025 года.
Ранее об установлении санитарных зон вокруг захоронений сибирской язвы сообщалось в Наурузмском районе Костанайской области.