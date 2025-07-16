Санзоны у захоронений сибирской язвы установят в еще одном районе Костанайской области

На территории Аулиекольского района Костанайской области планируется установить санитарно-защитные зоны вокруг мест захоронения сибирской язвы. Соответствующее постановление разработано местным отделом сельского хозяйства и земельных отношений и размещено на сайте Открытые НПА.

В документе предлагается определить радиусы санитарной защиты на уровне 1 000 метров для участков, отнесенных к первому классу опасности.

Проект подготовлен в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении», а также санитарными правилами, утвержденными приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Обсуждение постановления продлится до конца июля 2025 года.

Ранее об установлении санитарных зон вокруг захоронений сибирской язвы сообщалось в Наурузмском районе Костанайской области.