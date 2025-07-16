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    21:44, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Санзоны у захоронений сибирской язвы установят в еще одном районе Костанайской области

    В Аулиекольском районе Костанайской области установят санитарно-защитные зоны вокруг сибиреязвенных захоронений на расстоянии одного километра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сибирская язва
    Фото: Комитет ветеринарного контроля и надзора

    На территории Аулиекольского района Костанайской области планируется установить санитарно-защитные зоны вокруг мест захоронения сибирской язвы. Соответствующее постановление разработано местным отделом сельского хозяйства и земельных отношений и размещено на сайте Открытые НПА.

    В документе предлагается определить радиусы санитарной защиты на уровне 1 000 метров для участков, отнесенных к первому классу опасности.

    Проект подготовлен в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении», а также санитарными правилами, утвержденными приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

    Обсуждение постановления продлится до конца июля 2025 года.

    Ранее об установлении санитарных зон вокруг захоронений сибирской язвы сообщалось в Наурузмском районе Костанайской области.

    Теги:
    Ветеринария Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Сибирская язва
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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