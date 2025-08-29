РУ
    16:26, 29 Август 2025 | GMT +5

    Санжар Жаркешов назначен на должность вице-министра энергетики

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Жаркешов Санжар Серикбаевич назначен на должность вице-министра энергетики, передает агентство Kazinform.

    Фото: gov.kz

    Санжар Жаркешов родился 24 октября 1986 года. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2009), университет Техаса г. Остин, США (2010)

    Трудовой стаж:

    2008-2010 гг. - инженер-исследователь «Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга» по повышению нефтегазоотдачи путем применения химических технологий в г. Остин, Техас (США);

    2010-2016 гг. - инженер по бурению корпорации «ExxonMobil» в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), в Атырауской области, старший инженер по бурению в Ираке, главный инженер по бурению в Российской Федерации (о. Сахалин), старший проектный инженер по обустройству скважин на установке комплексной подготовки нефти и газа проекта «Кашаган» в г. Атырау;

    2016-2018 гг. - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании «Merlin ERD» в г. Перт, Шотландия; 

    2018-2019 гг. - управленческий консультант и глобальный эксперт нефтегазовой промышленности в Лондонском офисе «McKinsey and Company» на проектах в Колумбии, Омане, РФ, штате Аляска США и Великобритании; 

    2019-2020 гг. - вице-министр Экологии, геологии и природных ресурсов РК, курировал геологическую отрасль;

    2020-2022 гг. - заместитель генерального директора «Нафтогаз УГВ» по геологии и разработке - заместитель директора дивизиона «Разведка и Добыча» национальной нефтегазовой компании Украины «Нафтогаз»;

    С 02.2022 года исполняющий обязанности Председателя Правления АО «НК «QazaqGaz»;

    С 03.2022 по 08.2025 гг. - председатель правления АО «НК «QazaqGaz».

    Гульжан Тасмаганбетова
