Санжар Жамалов стал председателем совета директоров Отбасы банка

Совет директоров Отбасы банка по рекомендации единственного акционера – АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», избрал своим председателем действующего независимого директора Санжара Жамалова, передает Kazinform со ссылкой на Отбасы банк.

В Отбасы банке отметили, что Санжар Жамалов в качестве председателя совета директоров будет играть традиционно ключевую роль в организации работы совета, формировании стратегической повестки, обеспечении конструктивного взаимодействия между членами совета директоров и объективном рассмотрении вопросов развития банка.

— Международная практика показывает, что избрание независимого директора председателем совета директоров способствует укреплению объективности принимаемых решений, повышению эффективности деятельности совета директоров и соблюдению баланса интересов акционера и иных заинтересованных сторон. Избрание независимого председателя совета директоров Отбасы банка стало очередным шагом холдинга «Байтерек» по развитию современной модели корпоративного управления в группе компаний. Такой подход соответствует международным стандартам, способствует укреплению независимого контроля, повышению качества стратегического управления и долгосрочной устойчивости организаций, выполняющих значимые для государства социально-экономические задачи, — отметили в Отбасы банке.

До Санжара Жамалова этот пост занимал Жандос Шайхы. 40-летний Санжар Жамалов входит в состав совета директоров Отбасы банка с февраля 2022 года.