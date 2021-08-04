Санврачи СКО: Ситуация по распространению коронавируса ухудшается
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что эпидситуация по распространению коронавируса нестабильная и имеет тенденцию к ухудшению.
За неделю число выявленных случаев инфицирования возросло с 882 до 1048. Наибольший прирост среди районов наблюдается в Петропавловске и Кызылжарском районе - в 1,2 раза, в Айыртауском районе - в 1,4 раза, в районе М. Жумабаева - в 1,8 раза, в Тайыншинском - в 1,3 раза, в Уалихановском - в 2 раза. В структуре заболеваемости 88% заболевших с симптомными формами.
«Рост заболеваемости связан с циркуляцией «дельта»-штамма и снижением дисциплины населения по соблюдению карантинных мер. Мы видим массовые нарушения: не носят маски, мало пользуются санитайзерами. В общественном транспорте водители и пассажиры без масок. Сейчас будем эти факты активно выявлять и привлекать к ответственности. Штраф высокий – более 80 тысяч тенге. Убедительная просьба соблюдать карантинные ограничения», - сказала Т. Горлова.
С 12-го июля региона по распространению коронавируса находится в «красной» зоне. Санитарные врачи не исключают, что при дальнейшем ухудшении ситуации возможен переход в «темно-красную» зону.
«Судя по росту инфицированных, который мы сейчас наблюдаем, вполне вероятен переход в «темно-красную» зону. Один из факторов - заполняемость коек до 70%. Идет подготовка к развертыванию новых инфекционных коек. Мы надеемся, что нам удастся не допустить такого состояния, когда мы будем вынуждены перейти. Но это при условии понимания населения и соблюдения мер. По-прежнему проводятся массовые семейные мероприятия. Это как было, так и есть. В таких условиях рассчитывать на то, что мы останемся вне «темно-красной зоны» маловероятно. При переходе нас ожидают еще большие ограничения», - подчеркнула Т. Горлова.
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