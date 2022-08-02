2 Августа 2022 02:34

Санврачи предостерегли акмолинцев от покупки мяса в неустановленных местах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2022 года в Акмолинской области отобрали 186 образцов мясной продукции, из которых не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза 23 пробы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, несмотря на то, что мясо является одним из основных продуктов питания населения и в нем содержится достаточно много жиров, железа, фосфора, витаминов А, В1, В6, В12, оно может стать фактором передачи зоонозов инфекционных заболеваний, ряда гельминтозов. Поэтому в целях собственной безопасности не рекомендуется покупать мясо, мясную продукцию в неустановленных местах.

«Безопасность мяса, мясопродуктов и субпродуктов убойных животных нормируется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС). За первое полугодие 2022 года департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области по мониторингу безопасности продукции отобрано 186 образцов мясной продукции, из них не соответствовало требованиям ТР ТС 23 пробы (12,4 %), в том числе: несоответствие по микробиологическим показателям – восемь проб (4,3 %); по маркировке продукции – 8 проб (4,3 %) (отсутствие информации об условиях хранения, даты выработки, срока годности, государственного языка и единого знака обращения продукции); по физико-химическим показателям - четыре пробы (2,2 %); по иным показателям (обман потребителя) – три пробы (1,6 %)», - поделились в ведомстве.

Вся реализуемая мясная продукция должна иметь сопроводительные документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (накладная, декларация соответствия, ветеринарная справка или ветеринарное свидетельство). При необходимости всегда можно запросить у продавца все необходимые документы на приобретаемую продукцию.

Перед тем как попасть на прилавок в магазин или на рынок, мясо, разделанное с соблюдением всех требований качества и безопасности, проходит ветеринарно-санитарный контроль. Туши, предназначенные для реализации, обязательно клеймятся, на руки выдаются ветеринарные справки, свидетельства.

«При приготовлении мясных блюд департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области рекомендует соблюдать ряд правил. Так, мясо с признаками порчи (скользкая поверхность, неприятный, не свойственный запах) непригодно для дальнейшей кулинарной обработки и употребления в пищу. Нельзя подвергать вторичной заморозке размороженное мясо. При хранении необходимо соблюдать условия товарного соседства (не хранить на одной полке холодильника мясо сырое и продукты, готовые к употреблению). Необходимо тщательно проваривать и прожаривать мясо: готовность изделий из мяса определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта, а также соблюдать правила личной гигиены в процессе приготовления пищи», - резюмировали в ведомстве.