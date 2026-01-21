Санврачи изъяли из продажи сотни килограммов продукции в Костанайской области

С начала 2025 года на стадии реализации продукции проверено 227 объектов торговли. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы закуплено 1 278 образцов продукции, из которых 310 проб не соответствовали установленным требованиям. Из них по пищевой продукции выявлено 94 факта, по непищевой — 216.

— Зафиксированы нарушения по маркировке — 89 процентов случаев. В частности, отсутствовали сведения о производителе и месте изготовления, информация на государственном языке, дата производства и срок годности. Также выявлены нарушения по микробиологическим показателям, показателям безопасности, физико-химическим и токсико-гигиеническим параметрам. В отдельных случаях обнаружены красители в чайной продукции, наличие постороннего запаха, а также факты обмана потребителей, — заявили в департаменте санэпидконтроля.

Наибольшее количество нарушений выявлено в мясной, рыбной, мукомольной и кондитерской продукции. Особенно высокий уровень несоответствий зафиксирован в продукции легкой промышленности, игрушках и товарах для детей и подростков, при этом детская одежда не соответствовала требованиям в 100% проверенных случаев.

По установленным фактам реализации продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов и санитарных норм, в адрес предпринимателей вынесено 113 постановлений об изъятии и отзыве товаров из продажи. С реализации снято более 269 килограммов продукции на общую сумму свыше 1,45 млн тенге, включая мясные и кондитерские изделия, соки, чайную продукцию и детские игрушки.

Кроме того, проведено 63 расследования, по итогам которых назначены административные штрафы. С начала года также поступило 42 обращения о нарушении прав потребителей. К административной ответственности привлечены 14 субъектов предпринимательства, общая сумма штрафов превысила 10 млн тенге.

Ранее санврачи Алматы оштрафовали сады и школы на 19 млн тенге за нарушение норм.

Кроме того, на ввоз в Казахстан некоторых наименований чая установили запрет.