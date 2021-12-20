Санврачи Алматинской области ответили на актуальные вопросы по вакцинации подростков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается вакцинация подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16 по 37 недель и кормящих женщин с 42 дня после родов. В департаменте санитарно–эпидемиологического контроля области ответили на часто задаваемые вопросы родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Защищает ли вакцина БЦЖ, сделанная детям, от коронавируса? Может в таком случае не надо ставить Pfizer?

- Вакцина БЦЖ применяется для специфической профилактики туберкулеза и защищает от ее тяжелых форм (милиарный диссеминированный туберкулез, туберкулезный менингит). В мировой практике отсутствует научно обоснованное доказательство о влиянии наличия вакцинации на защиту от КВИ. В этой связи, вакцинация против туберкулеза не может защитить от коронавирусной инфекции. С целью защиты от КВИ рекомендуется получение прививки против данной инфекции. Подросткам на мировом уровне рекомендована вакцина «Comirnaty» (компании «Pfizer»), поэтому для защиты от КВИ подросткам предлагается данная вакцина.

- Могу ли я поставить моему ребенку не «Pfizer», а другую вакцину?

- На сегодня в нашей стране вакцинацию подросткам в возрасте 12-18 лет будут проводить вакциной «Comirnaty» (компании «Pfizer»), которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации подростков старше 12 лет и беременных. Проведение вакцинации указанных контингентов в республике основано на опыте других стран (США, Германии, Великобритании, Израиле и Бельгии, Индия, ОАЭ), в которых рекомендована вакцинация детей старше 12 лет.





- Ряд стран отказались от вакцинации детей. Почему мы ее делаем?

- ВОЗ рекомендует вакцинацию подростков в возрасте 12-18 лет проводить вакциной «Comirnaty» (компании «Pfizer»). На сегодняшний день власти многих развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Великобритания, США, Аргентина и другие начали кампанию по вакцинации детей против КВИ данной вакциной.





- Куда можно будет обратиться с жалобой?

- С жалобой касательно вопросов проведения вакцинации против КВИ можно обратиться в медицинскую организацию, которая проводила вакцинацию, либо в управление здравоохранения соответствующей территории. Кроме того, в инструкции любой вакцины указан адрес организаций по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственных средств, куда можно сообщить о нежелательных реакциях.





В ДСЭК области сообщили, что на сегодняшний день 22 065 человек получили первый компонент вакцины. Из них 17 688 подростков, 1382 беременных и 2995 женщин в период лактации.