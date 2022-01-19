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Санврач Талдыкоргана обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости COVID-19

19 Января 2022 19:07
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Санврач Талдыкоргана обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости COVID-19

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Талдыкорганского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Сакен Мельдебаев обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на то что, мы научились бороться с вирусом, его циркуляция продолжается. Локальные вспышки коронавирусной инфекции часто становятся следствием больших мероприятий, связанных с длительным нахождением большого количества людей в закрытых помещениях. Призываю вас соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции: не посещать места массового скопления населения, не допускать переохлаждение организма, не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи», - заявил Сакен Мельдебаев.

Он отметил, что пандемия еще продолжается, вирус не побежден.

«Поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и гигиене. Мы не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и неконтролируемому росту заболеваемости коронавирусной инфекции и это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности мерам профилактики», - сказал он.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что в Талдыкоргане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нестабильна.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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