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Санврач Талдыкоргана обратился к жителям в преддверии празднования Нового года

18 Декабря 2021 13:54
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Санврач Талдыкоргана обратился к жителям в преддверии празднования Нового года

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Талдыкорганского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Сакен Мельдебаев в преддверии празднования Нового года обратился к жителям с просьбой не посещать места массового скопления населения и не проводить коллективные мероприятия во избежание распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на то, что мы научились бороться с вирусом, циркуляция вируса продолжается. Локальные вспышки коронавирусной инфекции часто становятся следствием больших мероприятий, связанных с длительным нахождением большого количества людей в закрытых помещениях. В преддверии длительных декабрьских праздников призываю вас соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, такие как:

- не посещать места массового скопления населения;

- не проводить и не посещать коллективные мероприятия, утренники, корпоративы;

- не допускать переохлаждение организма;

- не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи.

Новый год – семейный праздник, я призываю вас встретить его в кругу близких людей, с кем совместно проживаете, без приглашения родственников, друзей и знакомых», - подчеркнул Сакен Мельдебаев.

Спикер заявил, что пандемия еще продолжается и вирус не побежден.

«Поэтому каждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и гигиене. Мы должны помнить, что предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и неконтролируемому росту заболеваемости коронавирусной инфекции и это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности мерам профилактики», - добавил он.


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#Алматинская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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