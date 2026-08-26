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    Саннарушения выявили на 1 807 объектах образования Туркестанской области

    Проверка готовности объектов образования региона к новому учебному году выявила нарушения почти во всех учреждениях, охваченных мониторингом. Материалы по нарушениям, подтвердившимся в шести школах, направили в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    столовая в школе
    Фото: акимат Туркестанской области

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, мониторинг охватил 1 811 объектов региона.

    — По итогам мониторинга нарушения выявили на 1 807 объектах и выдали предписания об их устранении. Кроме того, в отношении 33 школ приняли оперативные меры из-за отсутствия санитарно-эпидемиологических заключений и неисправностей в системах водоснабжения, — сообщил заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Искаков.

    Основные нарушения связаны с благоустройством школьных территорий, санитарно-техническим состоянием зданий и санузлов, водоснабжением и обеспечением горячей водой, системами освещения и вентиляции. Недостатки выявили и в части соответствия спортивных залов и пищеблоков установленным требованиям.

    По 941 предписанию, выданному школам, представлены документы, подтверждающие устранение нарушений. 114 учебных заведений остаются на контроле.

    — В отношении 45 из них начата работа по проведению внеплановых проверок. В шести школах проверки завершены, выявленные нарушения подтвердились. К учебным заведениям применили административные меры по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, материалы направили в суд, — добавил Аскар Искаков.

    Всего в Туркестанской области работают 1 089 общеобразовательных школ, из которых 916 государственных и 173 частные.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал низкие темпы ремонта школ в регионах и поручил акимам обеспечить готовность объектов образования к новому учебному году. До 1 сентября необходимо завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны и приобрести 500 предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.

    Туркестанская область Образование школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор