Саннарушения выявили на 1 807 объектах образования Туркестанской области

Проверка готовности объектов образования региона к новому учебному году выявила нарушения почти во всех учреждениях, охваченных мониторингом. Материалы по нарушениям, подтвердившимся в шести школах, направили в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, мониторинг охватил 1 811 объектов региона.

— По итогам мониторинга нарушения выявили на 1 807 объектах и выдали предписания об их устранении. Кроме того, в отношении 33 школ приняли оперативные меры из-за отсутствия санитарно-эпидемиологических заключений и неисправностей в системах водоснабжения, — сообщил заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Искаков.

Основные нарушения связаны с благоустройством школьных территорий, санитарно-техническим состоянием зданий и санузлов, водоснабжением и обеспечением горячей водой, системами освещения и вентиляции. Недостатки выявили и в части соответствия спортивных залов и пищеблоков установленным требованиям.

По 941 предписанию, выданному школам, представлены документы, подтверждающие устранение нарушений. 114 учебных заведений остаются на контроле.

— В отношении 45 из них начата работа по проведению внеплановых проверок. В шести школах проверки завершены, выявленные нарушения подтвердились. К учебным заведениям применили административные меры по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, материалы направили в суд, — добавил Аскар Искаков.

Всего в Туркестанской области работают 1 089 общеобразовательных школ, из которых 916 государственных и 173 частные.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал низкие темпы ремонта школ в регионах и поручил акимам обеспечить готовность объектов образования к новому учебному году. До 1 сентября необходимо завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны и приобрести 500 предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.