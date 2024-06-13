Известный экономист, старший партнер CSI Олжас Худайбергенов высказался о введении санкций США в отношении Московской биржи (MOEX), передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам экономиста, американские санкции в отношении MOEX скажутся лишь на торгах иностранной валютой. В целом последствия будут незаметны для соседнего государства.

— Дело в том, что на Московской бирже определяется курс валюты. То есть на Мосбирже шли торги по доллару и евро. Однако теперь, этих торгов не будет. Но это по сути единственное, что пострадает в российской экономике. Есть и другие способы как определять курс. Есть Центральный банк России, который будет на основании роскурсов по другим валютам определять курс доллара. Имеются какие-то другие внебиржевые площадки, которые сейчас будут расти в объёмах и, соответственно, на их базе будет определяться курс. То есть задача определения курса достаточно быстро решится. Была Мосбиржа, появится какой-то другой источник, например — Центральный банк России, — рассказывает экономист.

Также эксперт отметил, что блокирующие санкции США практически не скажутся на операциях с долларом внутри России.

— Что касается операций доллара внутри России, они не изменятся. И, естественно, вопрос стоит по внешне-торговым операциям, как экспорт и импорт. Доля доллара в российской внешней торговле составляет около 15%. Это достаточно низкий объем ранее было больше. И в этой части влияние тоже слабое. Плюс Россия пытается активно развивать торговлю в национальных валютах. Я думаю, очередные такие действия будут дальше подстёгивать Россию к торговым отношениям на базе национальных валют, а также для создания финансовой инфраструктуры на базе объединения БРИКС, куда уже входят 9 стран. Поэтому даже для самой России на самом деле эффект от санкций на Мосбиржу очень маленький, — считает эксперт.

Олжас Худайбергенов добавил, что американские санкции никак не скажутся на курсе тенге и на казахстанской бирже KASE.

— Кроме того, риски вторичных санкций от США абсолютно не скажутся, тем более в отношении Казахстана. Последствия практически нулевые. Ведь у Мосбиржи небольшое количество акций — это 13,1%. Повторюсь, поэтому влияние незначительное.

Напомним, накануне Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В санкционный список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Ранее KASE сделала заявление касательно этой информации.