Санконтроль на границе Казахстана: свыше 6 млн человек проверены в 2025 году

Повышенная температура выявлена у 84 пассажиров, подозрений на особо опасные инфекции не зарегистрировано. 26 человек госпитализированы по медицинским показаниям.

С начала 2025 года завозные случаи особо опасных инфекций в Казахстане не зарегистрированы.

В целях повышения готовности проведены межведомственные учения в аэропорту Алматы, а также 38 тренировочных мероприятий на объектах транспорта. Продолжается профилактическая и информационная работа с туристическими компаниями и населением.

В Республике Казахстан санитарно-карантинный контроль на государственной границе осуществляется в круглосуточном режиме с целью предотвращения завоза опасных для здоровья человека инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Контроль обеспечивается подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК на 26 пунктах пропуска, включая международные аэропорты, железнодорожные переходы, морские порта и пункт «Хоргос», а также Комитетом государственных доходов МФ РК в 14 автомобильных пунктах пропуска.