Санконтроль на границе Казахстана: свыше 6 млн человек проверены в 2025 году
За 2025 год санитарно-карантинным контролем на государственной границе было охвачено более 6,6 млн человек и 48,7 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения», передает агентство Kazinform.
Повышенная температура выявлена у 84 пассажиров, подозрений на особо опасные инфекции не зарегистрировано. 26 человек госпитализированы по медицинским показаниям.
С начала 2025 года завозные случаи особо опасных инфекций в Казахстане не зарегистрированы.
В целях повышения готовности проведены межведомственные учения в аэропорту Алматы, а также 38 тренировочных мероприятий на объектах транспорта. Продолжается профилактическая и информационная работа с туристическими компаниями и населением.
В Республике Казахстан санитарно-карантинный контроль на государственной границе осуществляется в круглосуточном режиме с целью предотвращения завоза опасных для здоровья человека инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Контроль обеспечивается подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК на 26 пунктах пропуска, включая международные аэропорты, железнодорожные переходы, морские порта и пункт «Хоргос», а также Комитетом государственных доходов МФ РК в 14 автомобильных пунктах пропуска.