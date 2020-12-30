Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Санитарные требования в день голосования утвердил Минздрав РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Декабря 2020, 21:25
Санитарные требования в день голосования утвердил Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на заседании Центральной избирательной комиссии разъяснил алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

На каждом избирательном участке должно быть обеспечено дежурство медицинских работников или волонтёров у входа в помещение для измерения температуры посредством бесконтактных термометров; наличие санитайзеров для дезинфекции рук; наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей; наличие на входе и выходе из помещения контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты; наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС).

При организации деятельности избирательных комиссий необходимо соблюдать масочный режим в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа, обрабатывать руки при входе в помещение, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта, проводить влажную уборку помещений избирательных комиссий, расставить мебель и техническое оборудование на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга.

Кроме того, необходимо исключить прямой контакт при выдаче избирательных бюллетеней. «Избирателями документ, удостоверяющий личность предъявляется члену избирательной комиссии в развернутом виде, в руки не передается», - отметил Е.Киясов.

Все члены избирательной комиссии в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года будут находиться в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах), должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов.

«Не допускается на избирательном участке нахождение членов избирательной комиссии и других участников избирательного процесса, на которых распространяются условия самоизоляции или карантина», - добавил Главный государственный санитарный врач.

При приеме от избирателей заявления на голосование вне помещения, необходимо уточнить находится ли избиратель на самоизоляции, в связи с COVID-19.

Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации. Избирателям, в случае необходимости будут предоставлены средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию переносной урны необходимо проводить до и после каждого избирателя.

«При приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством. Наблюдателями, доверенными лицами обеспечивается соблюдение масочного режима в течение всего периода пребывания на избирательном участке. Все наблюдатели, доверенные лица в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 25 декабря 2020 года находятся в красной и желтой зонах, должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов. Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации должны быть размещены с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров. При этом условия обеспечивают возможность четкого обозрения хода голосования, процедуры подсчета голосов», - также сказал Е.Киясов.

Избирателям, при посещении избирательного участка, необходимо использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук. При получении бюллетеня, не передавая в руки членам комиссии, предъявить в развернутом виде для обозрения документ, удостоверяющий личность. При голосовании использовать свою ручку, при её отсутствии ручку, предоставленную избирательной комиссией. Не приводить с собой детей.

Участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому, или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом