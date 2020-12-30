Санитарные требования в день голосования утвердил Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на заседании Центральной избирательной комиссии разъяснил алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

На каждом избирательном участке должно быть обеспечено дежурство медицинских работников или волонтёров у входа в помещение для измерения температуры посредством бесконтактных термометров; наличие санитайзеров для дезинфекции рук; наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей; наличие на входе и выходе из помещения контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты; наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС).

При организации деятельности избирательных комиссий необходимо соблюдать масочный режим в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа, обрабатывать руки при входе в помещение, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта, проводить влажную уборку помещений избирательных комиссий, расставить мебель и техническое оборудование на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга.

Кроме того, необходимо исключить прямой контакт при выдаче избирательных бюллетеней. «Избирателями документ, удостоверяющий личность предъявляется члену избирательной комиссии в развернутом виде, в руки не передается», - отметил Е.Киясов.

Все члены избирательной комиссии в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года будут находиться в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах), должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов.

«Не допускается на избирательном участке нахождение членов избирательной комиссии и других участников избирательного процесса, на которых распространяются условия самоизоляции или карантина», - добавил Главный государственный санитарный врач.

При приеме от избирателей заявления на голосование вне помещения, необходимо уточнить находится ли избиратель на самоизоляции, в связи с COVID-19.

Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации. Избирателям, в случае необходимости будут предоставлены средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию переносной урны необходимо проводить до и после каждого избирателя.

«При приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством. Наблюдателями, доверенными лицами обеспечивается соблюдение масочного режима в течение всего периода пребывания на избирательном участке. Все наблюдатели, доверенные лица в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 25 декабря 2020 года находятся в красной и желтой зонах, должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов. Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации должны быть размещены с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров. При этом условия обеспечивают возможность четкого обозрения хода голосования, процедуры подсчета голосов», - также сказал Е.Киясов.

Избирателям, при посещении избирательного участка, необходимо использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук. При получении бюллетеня, не передавая в руки членам комиссии, предъявить в развернутом виде для обозрения документ, удостоверяющий личность. При голосовании использовать свою ручку, при её отсутствии ручку, предоставленную избирательной комиссией. Не приводить с собой детей.

Участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому, или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.