Санитарные патрули и мониторинговые группы в Алматы: в чем отличие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ранее постановил создать санитарные патрули для контроля соблюдения социальной дистанции и масочного режима. В чем отличие санпатрулей от мониторинговых групп, объяснила и.о. руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района Гульшат Умербекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиолог отметила, что санитарное патрулирование - это выделение ответственных лиц, которые контролируют выполнение санитарных требований действующих постановлений по недопущению и предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции внутри помещений (ТРЦ, ТД, ТЦ, крупные объекты).

«То есть, сама администрация, руководство торговых предприятий, ТРЦ, торговых домов организовывает на своих объектах санитарные патрули. Это ответственные лица, которые будут ежедневно проводить рейды на своих объектах по соблюдению карантина: социальное дистанцирование и масочный режим. Это препятствует распространению коронавирусной инфекции», - пояснила Гульшат Умербекова.

По ее словам, мониторинговая/мобильная группа создается на базах акимата согласно постановлению акима города. В состав мониторинговых групп входят сотрудники акимата, департамента полиции, НПП «Атамекен» и других заинтересованных органов.

«Представителями мониторинговыми группами проводится мониторинг по соблюдению юридическими и физическими лицами санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических, ограничительных мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции», - добавила Г. Умербекова.