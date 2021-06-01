Санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. На прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 20%. Индекс репродуктивности вируса составил 0,86. Отмечается положительная динамика снижения занятости больничных и реанимационных коек», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в «красной зоне» находятся 3 региона: Нур-Султан, Акмолинская и Карагандинская области.

«В результате принимаемых мер прогнозируем сокращение «красной зоны». Уже увеличилось количество регионов в «зеленой зоне» до 8, до 6 в «желтой зоне». В первую очередь, положительно на данных показателях сказывается рост количества вакцинированных», - отметил Аскар Мамин.

Премьер продолжил, что на сегодняшний день вакцинировано более 2,1 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 1 млн человек.