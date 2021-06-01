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    09:42, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается – Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. На прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 20%. Индекс репродуктивности вируса составил 0,86. Отмечается положительная динамика снижения занятости больничных и реанимационных коек», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в «красной зоне» находятся 3 региона: Нур-Султан, Акмолинская и Карагандинская области.

    «В результате принимаемых мер прогнозируем сокращение «красной зоны». Уже увеличилось количество регионов в «зеленой зоне» до 8, до 6 в «желтой зоне». В первую очередь, положительно на данных показателях сказывается рост количества вакцинированных», - отметил Аскар Мамин.

    Премьер продолжил, что на сегодняшний день вакцинировано более 2,1 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 1 млн человек.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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