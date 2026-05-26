Санитарная безопасность бассейнов и бань требует регулярного лабораторного контроля — врач
Места массового отдыха и оздоровления, такие как бассейны, сауны и бани, требуют строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, считает санитарный врач лаборатории санитарно-бактериологических исследований РГП «ЦСЭЭ» МЦ УДП РК Меруерт Атызова, передает Kazinform.
По словам Меруерт Атызовой, иначе эти места массового отдыха и оздоровления могут стать потенциальными источниками распространения паразитарных и инфекционных заболеваний. Среди наиболее распространенных возбудителей — криптоспоридии и лямблии, устойчивые к воздействию внешней среды и способные длительно сохраняться во влажных условиях.
Основные риски заражения связаны с несколькими факторами:
В первую очередь — это недостаточный контроль качества воды. При несвоевременной очистке и дезинфекции вода в бассейнах может становиться благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов и паразитов. Особенно высокий риск отмечается в объектах с большой посещаемостью.
Дополнительную опасность представляют поверхности общего пользования — скамейки, коврики, душевые, поручни и дверные ручки. В условиях повышенной влажности некоторые микроорганизмы способны сохранять жизнеспособность длительное время, что увеличивает вероятность передачи инфекции контактным путём.
Немаловажным фактором остается и соблюдение посетителями правил личной гигиены. Отказ от душа перед посещением бассейна, отсутствие индивидуальной обуви в раздевалках и душевых помещениях повышают риск распространения инфекций.
Для предупреждения рисков особое значение имеет производственный контроль, включающий:
- регулярный лабораторный контроль качества воды;
- проведение дезинфекционных мероприятий;
- контроль санитарного состояния помещений и поверхностей;
- медицинские осмотры персонала;
- информирование посетителей о правилах личной гигиены и санитарной безопасности.
Санитарный врач заявила, что ответственность за обеспечение безопасных условий пребывания посетителей лежит на владельцах и администрациях объектов. Соблюдение санитарных требований является не только важной мерой профилактики заболеваний, но и необходимым условием сохранения репутации учреждения и доверия посетителей.
— По итогам мониторинга лабораторной деятельности отмечается рост объема исследований, связанных с контролем санитарной безопасности объектов общественного пользования. Так, в 2024 году Центром санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК было исследовано 78 проб и проведено 234 исследования. В 2025 году данный показатель увеличился до более чем 115 проб и 405 исследований, — сказала Меруерт Атызова.
Медик считает, что таким образом, количество исследованных проб выросло на 37 единиц, что составляет около 47%, а количество проведенных исследований увеличилось на 171, или примерно на 73%. Динамика свидетельствует о повышении значимости лабораторного контроля и усилении внимания к вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности мест массового пребывания людей.
По ее словам, РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» МЦ УДП РК проводит исследования, направленные на обеспечение санитарной безопасности объектов общественного пользования.
— В перечень исследований входят анализ воды купально-плавательных бассейнов, а также исследование смывов с поверхностей на наличие возбудителей инфекций. Проведение лабораторного контроля позволяет своевременно выявлять потенциальные риски, обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие и поддерживать высокий уровень безопасности в местах массового пребывания людей, — отметила Меруерт Атызова.